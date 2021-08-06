МИД: РФ беспокоит инфильтрация боевиков в Среднюю Азию из Афганистана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на посвященном ситуации в Афганистане заседании Совбеза ООН 6 августа, заявил, что российская сторона обеспокоена перспективой проникновения боевиков с территории Афганистана в республики Средней Азии, в том числе под видом беженцев.

"Риск инфильтрации боевиков в регион, в том числе под видом беженцев, не может не вызывать обеспокоенности и у наших центральноазиатских соседей. Находимся в регулярном контакте со всеми пятью странами Центральной Азии", - отметил дипломат.

Он отметил, что террористы сохраняют спящие ячейки на севере и востоке Афганистана, "наращивают потенциал для укрепления своего влияния в стране и перетока террористической активности в регион Центральной Азии".

Также, по его словам, в Афганистане "рекордными темпами растет наркопроизводство".

По этой причине, отметил Небензя, "как никогда востребованным остается сотрудничество в рамках региональных организаций - ОДКБ и ШОС, включая Рабочую группу ОДКБ по Афганистану и обновленный механизм контактной группы ШОС-Афганистан".

Постпред призвал как можно скорее запустить процессы примирения и межафганского диалога между Кабулом и движением "Талибан" (запрещено в РФ). Он напомнил, что в Москве 2 июля прошли переговоры с прибывшей их Кабула делегацией во главе советником президента Афганистана по нацбезопасности Хамдуллой Мохибом, а 8-9 июля - с делегацией политофиса "Талибана".