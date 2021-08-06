Министр транспорта оценил перспективы лоукостеров в России

Лоукостеры в России будут востребованы и потеснят средний сегмент, рассказал журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

В мире есть три ниши в пассажирских авиаперевозках. Это ниша премиального сегмента, которую в России занимает "Аэрофлот", средний сегмент и сегмент лоукостеров, которые бурно растет и в Европе, и в Америке отметил министр. В средней нише пока находится большинство авиакомпаний. "Эта ниша в недолгом обозримом будущем, может быть в пределах десятилетия, может резко сократиться. Люди хотят летать либо очень дешево, либо очень качественно. Это мировой тренд, и надо с ним считаться", - сказал Савельев. Поэтому было необходимо создавать в России лоукостера.

В августе S7 Group объявила о создании нового лоукостера.

Сейчас компания определяется с маршрутной сетью. "Если они реализуют те планы, которые у них есть могут получить реальный успех", - заметил Савельев.

По его словам, помимо S7 Group были и другие инвесторы, желающие создать лоукостер. Но они хотели летать из Московского региона. "А у нас есть решение президента, чтобы мы уходили из Москвы", - заметил глава Минтранса.