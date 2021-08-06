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06.08.2021 19:09
Рубрика: Экономика

Министр транспорта сравнил цены на авиабилеты со стоимостью такси

Текст: Евгений Гайва
Стоимость авиабилетов по России, в частности на Дальний Восток, с учетом субсидий экономически обоснованы и примерно соответствуют стоимости поездки на такси, заявил журналистам министр транспорта России Виталий Савельев.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Это вполне реалистичные цены, они вполне сопоставимы с часом езды на такси в Москве, если вы час полета пересчитаете в час поездки на такси", - сказал министр.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Сейчас поставлена задача повышать мобильность населения в России. Пока она ниже, чем в Европе и США, хотя уже существенно изменилась, заметил Савельев. По его словам, сейчас Россия уступает Европе по мобильности населения в два раза, совсем недавно было в пять - шесть раз.

Постепенно восстанавливаются внутренние авиаперевозки. В 2021 году пассажиропоток на внутренних линиях увеличился к 2019 году на 15%.

Для поддержания мобильности населения государство субсидирует авиаперевозки. К тому же "Аэрофлот" выполняет перевозки по "плоским" тарифам по пяти городам Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь.

Авиаперелеты субсидируются по четырем постановления правительства, напомнил министр. Так, по постановлению № 215 субсидируются авиабилеты для пенсионеров, студентов, многодетных семей и инвалидов, проживающих на Дальнем Востоке. На эту программу в 2021 году выделено 7,7 млрд рублей.

По постановлению № 1242 субсидируются межрегиональные рейсы в обход Москвы. На финансирование этой программы в 2021 году в совокупности выделено 10,8 млрд рублей.

Кроме того, принято постановление правительства № 1172, по которому субсидии получит единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" для выполнения межрегиональных рейсов на Дальнем Востоке. По этому постановлению выделено 1,580 млрд рублей.

Также принято новое постановление № 1176, по которому будут субсидироваться авиаперелеты для семей с детьми. На его финансирование выделено 1,350 млрд рублей.

В целом на 2021 год выделено субсидий на 21,430 млрд рублей. "Это очень большие деньги, мы впервые имеем такую большую субсидию. Обычно было около 15 млрд рублей", - заметил Савельев. Субсидии помогут поддержать авиакомпании, добавил он.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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