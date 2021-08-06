Минприроды назвали число редких животных, убитых браконьерами

За три года с 2016 по 2019 год в России было незаконно добыто 287 животных видов, занесенных в "Красную книгу", рассказали "РГ" в Минприроды. Более свежие данные пока недоступны.

В 18 случаях браконьеры применяли силки или петли, от пули из оружия погибли 103 животных, добавили в министерстве. Для остальных способ убийства установить не удалось.

Охота на животных, включенных в "Красную книгу" в России запрещена, подчеркнули в ведомстве. Исключения всего два. Во-первых, нападение "краснокнижника" на людей, когда возникает необходимость применения самообороны со стороны человека. Во-вторых - промысел народов коренных народов Севера, на который выдаются специальные разрешения.

Любая гибель животного, включенного в "Красную книгу" неизбежно приводит к возбуждению уголовного дела, уточнил директор департамента регулирования охотничьего хозяйства Минприроды Андрей Филатов. Если расследование установит, что имело место необходимая самооборона, никаких санкций к человеку применять не будут. Если же выяснится, например, что зверь был убит выстрелом в затылок, то есть он уже уходил от человека, последует уголовное наказание.

"Последствия наступят даже если зверь из "Красной книги" погиб не от пули, а в результате хозяйственной деятельности человека, - предупредил Филатов. - По закону и люди, и организации обязаны делать все для сохранения этих видов животных. Если кто-то эту обязанность не исполнил, ответственность обязательно наступит".