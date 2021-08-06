Мишустин: Доступ к реестру сельхозземель будет бесплатным

В России планируется создать реестр земель сельхозназначения - эта единая база позволит быстрее оценить их пригодность для АПК. Причем доступ к информации должен быть бесплатным, подчеркнул на заседании кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Законопроект о создании такого государственного реестра вошел в повестку заседания.

В этой базе данных будут собраны сведения об состоянии и использовании земель данной категории, уточнил Мишустин. Там же будет информация о конкретных земельных участках и расположенных на них зданиях.

"По сути, реестр будет инструментом определения пригодности земель для сельхозпроизводства, - анонсировал премьер-министр. - Он позволит быстрее и лучше оценить, где именно есть ресурсы для новых проектов в агропромышленном комплексе".

Михаил Мишустин подчеркнул, что доступ к этой информации, которая будет постоянно пополняться в ходе мониторинга, должен быть бесплатным.