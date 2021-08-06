Мошенники придумали новую схему обмана россиян с дубликатами сим-карт

Мошенники научились переводить деньги из банковских приложений на другие счета, используя копии сим-карт. Об этом сообщили РБК в компании ESET.

Злоумышленники создают в соцсетях фейковые аккаунты или покупают уже существующие и вступают с другими пользователями в переписку, представляясь девушкой. По словам экспертов, чаще всего жертвами становятся предприниматели и бизнесмены.

После этого мошенники пытаются узнать у собеседника номер телефона. Одним из предлогов может быть общение в WhatsApp.

Выяснив номер, преступники делают поддельную доверенность на получение дубликата сим-карты. Как правило, такие заявления подаются в небольших филиалах оператора в других регионах или часовых поясах. В результате мошенники звонят в банк, к чьей карте прикреплен номер, и пытаются восстановить пароль от приложения, после чего переводят деньги на другой счет.