Музей Победы расскажет о герое первого налета на Берлин в 1941 году

Музей Победы на Поклонной горе в Москве открыл необычную выставку - памяти летчика Алексей Скрябина, который 8 августа 1941 года совершил громкий авианалет на Берлин. Уникальные, доселе нигде не выставляемые экспонаты, посвященные Алексею Скрябину, теперь представлены в Музее Победы. Открытие выставки приурочено к 80-летию этого события - авианалета СССР на Берлин 8 августа 1941 года, который имел цель вызова - показать несгибаемость СССР в войне с фашистами и предупреждение о том, что "враг будет найден везде", даже, как указывают материалы выставки, "в своем главном логове".

Посетители экспозиции смогут познакомятся с биографией летчика 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Краснознаменного Балтийского флота Алексея Скрябина. В рамках обновленного выставочного проекта "Реликвии Победы" выставлен летный шлем, принадлежавший ему. Электронная выставка расскажет о боевом пути летчика. В частности, уже в 1945 году в ходе Восточно-Прусской наступательной операции лейтенант Алексей Скрябин с экипажем своего торпедоносца потопил восемь транспортов общим водоизмещением 56 000 тонн в боях под Кенигсбергом. Тогда же ему удалось подбить и подводную лодку фашистов.

На выставке представлены послевоенные оцифрованные рисунки летчика Скрябина - портреты героев войны, созданные им с 1941 по 1980 год. Среди работ - автопортрет 1945 года, а также портрет погибшего под Сталинградом брата - летчика Николая Скрябина.

Выставка будет работать до 16 сентября.