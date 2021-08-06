На Аляске пропал экскурсионный самолет с пассажирами на борту

Береговая охрана Аляски проводит поисковую операцию по обнаружению экскурсионного самолета Havilland Beaver. На его борту находились шесть человек.

Сигнал бедствия был получен в четверг днем. Установлено, что аварийный радиомаяк сработал в районе национального заповедника "Туманные фьорды" на 400-метровой возвышенности, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, плохая погода не позволяет вертолету спасателей подняться на необходимую высоту. Сейчас для поисков источника аварийного сигнала формируется специальный отряд из сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.