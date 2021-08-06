На Дальнем Востоке предложили создать "лесопожарный спецназ"

Президенту РФ Владимиру Путину предложили создать на Дальнем Востоке лесопожарный центр, который мог бы стать своеобразным "спецназом". В пятницу, 6 августа президент провел совещание в Магнитогорске по борьбе с паводками и пожарами. Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что проработано предложение главы Якутии о создании такого центра.

"Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию, чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть такой небольшой спецназ наш", - сказал министр.

По его словам, существующие группировки нужно усилить высокопрофессиональными парашютистами-десантниками, взрывниками и специалистами по вызову осадков.