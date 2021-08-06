На курорты Турции и Греции надвигается 50-градусная жара

Уже на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может подняться до 45-50 градусов Цельсия в тени. Об этом немецкий метеоролог Доминик Юнг из метеослужбы Q.met заявил изданию Bild.

Турция и Греция застряли под куполом тепловой ловушки, сказал эксперт. В то время как холодный воздух задерживается на северо-западе Европы, теплый стоит на юго-востоке, включая Турцию.

"Даже если есть легкий ветер, он дует на юг Турции и Греции с суши, а не с моря, - пояснил Юнг. - Особенно этот приток тепла будет ощущаться в горных долинах, спускающихся к Средиземному морю".

Правда, в предстоящие субботу-воскресенье в Турции могут пройти дожди. Местные власти ждут их с нетерпением, надеясь, что они помогут потушить продолжающиеся в провинциях Анталья и Мугла лесные пожары.