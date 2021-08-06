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На сотом году жизни умерла старейшая актриса Петербурга Галина Короткевич

Новости
    06.08.2021, 03:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На сотом году жизни скончалась старейшая актриса Петербурга, народная артистка РСФСР Галина Короткевич. Об утрате сообщил художественный руководитель Театра имени Веры Комиссаржевской Виктор Новиков.

"Галина Петровна скончалась сегодня вечером, не дожив двух недель до своего 100-летия. Мы готовились отметить эту дату, ведь с нашим театром эта удивительная женщина была связана с 1962 года, сыграв здесь многие десятки ролей в классике и современной драматургии. Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад", - приводит ТАСС слова Новикова.

Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Начало её биографии совпало с Великой Отечественной войной и обороной Ленинграда, она была участницей фронтовых бригад.

Служила в Новом театре (ныне Театр имени Ленсовета), в Театре им. Комиссаржевской. В кино дебютировала в 1953 году в фильме "Весна в Москве". В 1961-м озвучила Марианну в "Полосатом рейсе".

В 2007 году сыграла в одной из серий "Улиц разбитых фонарей".

Дату прощания и похорон объявят позже.

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