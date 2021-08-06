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06.08.2021 04:05
Рубрика: Власть

На учении в Узбекистане применят дальние бомбардировщики

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8528)
В активной фазе совместного российско-узбекского учения, которое сейчас проходит на военном полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана, задействуют Дальнюю авиацию ВКС РФ. Вчера наше минобороны сообщило, что четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область. Оттуда "дальники" будут уходить на выполнение заданий в Узбекистане.

"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения", - объяснили в военном ведомстве РФ. И добавили, что прикрытие бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан.

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Место и характер совместных маневров продиктованы вполне реальными угрозами. Они исходят из соседнего Афганистана. Россия и Узбекистан организовали учение, цель которого - отработать взаимодействие при отражении угрозы с юга. В сценарий маневров генералы включили поиск и уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидацию их отрядов в случае нападения на Узбекистан.

В сценарии маневров - уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидация их отрядов

Вчера же на таджикском полигоне Харб-Майдон, всего в 20 км от границы с Афганистаном, начались другие совместные маневры. Там местные военные будут действовать рука об руку с коллегами из России и Узбекистана. Тема учений все та же - борьба с террористами. Но учебная операция спланирована куда масштабней. Достаточно сказать, что от 201-й военной базы РФ в Таджикистане и войск нашего Центрального военного округа к ней привлекут более 1,8 тысячи солдат и офицеров. Также будет задействовано до 420 единиц вооружения и военной техники. Ранее командующий ЦВО Александр Лапин сказал, что на учениях военные отработают ведение боевых действий совместной группировки войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

Власть Безопасность Армия В мире экс-СССР Узбекистан Правительство Минобороны

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