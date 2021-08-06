На учении в Узбекистане применят дальние бомбардировщики

В активной фазе совместного российско-узбекского учения, которое сейчас проходит на военном полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана, задействуют Дальнюю авиацию ВКС РФ. Вчера наше минобороны сообщило, что четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 перебазировались на оперативный аэродром в Саратовскую область. Оттуда "дальники" будут уходить на выполнение заданий в Узбекистане.

"В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетят с аэродрома в Саратовской области, выполнят перелет до полигона Термез и отработают задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами в ходе совместного российско-узбекского учения", - объяснили в военном ведомстве РФ. И добавили, что прикрытие бомбардировщиков обеспечит пара истребителей МиГ-29 войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил Республики Узбекистан.

Место и характер совместных маневров продиктованы вполне реальными угрозами. Они исходят из соседнего Афганистана. Россия и Узбекистан организовали учение, цель которого - отработать взаимодействие при отражении угрозы с юга. В сценарий маневров генералы включили поиск и уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидацию их отрядов в случае нападения на Узбекистан.

В сценарии маневров - уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидация их отрядов

Вчера же на таджикском полигоне Харб-Майдон, всего в 20 км от границы с Афганистаном, начались другие совместные маневры. Там местные военные будут действовать рука об руку с коллегами из России и Узбекистана. Тема учений все та же - борьба с террористами. Но учебная операция спланирована куда масштабней. Достаточно сказать, что от 201-й военной базы РФ в Таджикистане и войск нашего Центрального военного округа к ней привлекут более 1,8 тысячи солдат и офицеров. Также будет задействовано до 420 единиц вооружения и военной техники. Ранее командующий ЦВО Александр Лапин сказал, что на учениях военные отработают ведение боевых действий совместной группировки войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.