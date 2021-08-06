Названы самые быстрорастущие компании в России

Более 1000 российских организаций вошли в рейтинг быстрорастущих компаний, который подготовила система "СПАРК-Интерфакс". Аналитики учитывали данные по выручке в 2016-2020 годах.

"Для сравнения: в прошлом списке (2015-2019 гг.) таких насчитывалось 827. Число компаний, которые обеспечили рост доходов ежегодно минимум на 20%, также увеличилось, составив 313 против 258. Вопреки опасениям, пандемия не только не смогла сдержать развитие наиболее динамичных российских компаний, но и, возможно, открыла новые ниши для ускоренного роста", - говорится в исследовании.

Критериями для включения компаний в список быстрорастущих стали следующие показатели:

- ежегодный прирост выручки компании должен превышать групповой показатель (20, 15 или 10%) в постоянных ценах ежегодно в течение четырех лет по сравнению с базовым годом;

- выручка компании в 2016 году должна превышать 81 млн рублей;

- чистые активы компании в последний отчетный год не являются отрицательными;

- компания не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами;

- компания не должна иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием:

- компания имеет Индекс финансового риска "СПАРК-Интерфакс" в диапазоне "средний" или "низкий" ("высокий" уровень свидетельствует о большой вероятности потери платежеспособности на горизонте в год-полтора).

В пятерку самых быстрорастущих российских компаний вошли оператор по оказанию транспортно-экспедиторских услуг "Урал Логистика" (темп прироста - 226%), букмекерская контора "БК Олимп" (220%), оператор логистики "ИТЕКО Россия" (207%), компания по доставке "СДЭК-Глобал" (185%) и "Управляющая компания НКС" (букмекерская контора Winline, 185%).

Среди наиболее перспективных отраслей аналитики "СПАРК-Интерфакс" выделяют сельское хозяйство (норма чистой прибыли на конец отчетного периода - 27,3%), здравоохранение (19,2%), рыболовство (16,2%), металлургия и производство готовых металлических изделий (13,9%), а также производство строительных материалов (13,3%).