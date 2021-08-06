Названы самые востребованные этим летом профессии

Несмотря на летнее затишье на рынке труда в июле работодатели стали активнее искать IT-специалистов, а также профессионалов в области культуры, образования и госслужбы, а также финансов и страхования. Такие данные привел сервис Работа.Ру, проанализировав свою базу из 400 тысяч резюме и вакансий.

Наибольший рост спроса в июле по сравнению с июнем отмечен на менеджеров, специалистов и инженеров со стороны IT-компаний - он составил 24%, сообщают исследователи. Учителя, воспитатели и педагоги оказались на 10% более востребованными, чем месяцем раньше. Кроме того, работу для менеджеров, операторов и бухгалтеров в сфере финансов и страхования в июле стали предлагать на 7% чаще, чем в предыдущем месяце.

Соискатели в середине лета чаще всего стремились устроиться на работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг, бытового обслуживания, отрасли транспорта и логистики, торговли и маркетинга.

Чаще всего работодатели откликались на резюме продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, комплектовщиков и операторов call-центров, добавили в Работа.Ру.