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06.08.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные этим летом профессии

Текст: Алексей Дуэль
Несмотря на летнее затишье на рынке труда в июле работодатели стали активнее искать IT-специалистов, а также профессионалов в области культуры, образования и госслужбы, а также финансов и страхования. Такие данные привел сервис Работа.Ру, проанализировав свою базу из 400 тысяч резюме и вакансий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наибольший рост спроса в июле по сравнению с июнем отмечен на менеджеров, специалистов и инженеров со стороны IT-компаний - он составил 24%, сообщают исследователи. Учителя, воспитатели и педагоги оказались на 10% более востребованными, чем месяцем раньше. Кроме того, работу для менеджеров, операторов и бухгалтеров в сфере финансов и страхования в июле стали предлагать на 7% чаще, чем в предыдущем месяце.

Фото: iStock
Названа самая частая причина отказа в приеме на работу в России

Соискатели в середине лета чаще всего стремились устроиться на работу в сфере офисных служб и бизнес-услуг, бытового обслуживания, отрасли транспорта и логистики, торговли и маркетинга.

Чаще всего работодатели откликались на резюме продавцов-кассиров, менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, охранников, комплектовщиков и операторов call-центров, добавили в Работа.Ру.

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