Около 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 85 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 36, 8 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 128,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 278 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи шестисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Шесть заболевших лечат гражданские медики. Еще 610 человек изолированы на дому. Кривая заболеваний Covid-19 в Вооруженных силах в последние дни падает.

Однако два инфицированных коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 64 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 247 человек. Здесь тоже наблюдается тенденция к снижению числа заболевших.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 317 человек, 322 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,6 тысячи пациентов, из которых свыше 8,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 49 305 человек, сообщили в военном ведомстве.