Новости

Около 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 22:54
Путин: Россия будет возрождать свою микроэлектронику 22:15
Путин прокомментировал возможность проведения Олимпиады в России 22:09
Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС 21:43
Путин рассказал о программе развития малой авиации 21:40
Матыцин: Российские спортсмены проявляют героизм на Олимпиаде 21:40
Путин рассказал, что ему понравился башкирский мед 21:30
Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов на курорты Египта 21:23
Таксисты-мигранты задержаны за нападение на жителей Ленинградской области 21:20
Карпин: Фернандес не отказывался играть за сборную России 21:11
Путин назвал рабочий класс в России политической силой 21:01
Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре после побега подсудимых 20:32
В России рухнули цены на картофель, огурцы и помидоры 20:11
МВД объявило награду в 1 млн рублей за помощь в розыске сбежавшего убийцы 19:57
Путин поручил принять проект о повторной помощи пострадавшим от ЧС 19:43
Путин провел встречу с полпредом в УрФО 19:40
На Дальнем Востоке предложили создать "лесопожарный спецназ" 19:31
МИД: РФ беспокоит инфильтрация боевиков в Среднюю Азию из Афганистана 19:23
Министр транспорта оценил перспективы лоукостеров в России 19:22
Путин поручил главе Карелии проверить ситуацию с пожаром на Путсаари 19:12
Сергей Карасев назначен арбитром на Суперкубок УЕФА 19:10
Владимир Путин вручил госнаграды и присвоил почетные звания 19:03
Путин предложил подумать о необходимости запаса готовых домокомплектов на случай ЧС 18:54
Театр Комиссаржевской выразил соболезнования близким Галины Короткевич 18:51
Путин призвал решать в пользу людей спорные вопросы о помощи пострадавшим при ЧС 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
10 августа - пресс-конференция, посвященная МСБ и российскому рынку ВЭД
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
Где будем смотреть: матчи за медали в игровых видах 7 августа
06.08.2021 22:54
Рубрика: Власть

Около 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Минздрав: Запас вакцин от коронавируса есть во всех регионах России

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid-19 вылечили 85 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 36, 8 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 128,2 тысячи человек, контактировавших с инфицированными Covid-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 2 278 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Более тысячи шестисот таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Шесть заболевших лечат гражданские медики. Еще 610 человек изолированы на дому. Кривая заболеваний Covid-19 в Вооруженных силах в последние дни падает.

Однако два инфицированных коронавирусом находится в тяжелом состоянии. У восьми пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 64 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 247 человек. Здесь тоже наблюдается тенденция к снижению числа заболевших.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Эксперт рассказал об особенностях новых мутаций коронавируса

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 317 человек, 322 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали почти 26,6 тысячи пациентов, из которых свыше 8,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 49 305 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС
Минздрав: Коллективный иммунитет к COVID возможен через несколько месяцев
Глава МЧС предложил вернуть лесоохрану на федеральный уровень
СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых
Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации