Около половины россиян отдали бы выигранный миллион на благотворительность

Почти половина, 43% счастливчиков, если бы выиграли в лотерею миллион долларов, заявили о том, что отдали бы эти деньги на благотворительность. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, которые представлены на официальном сайте социологического центра.

10% сказали о том, что они отложат на черный день выигранные средства, заметив, что разместили бы их на счет в надежном банке или купили бы государственные облигации. 31% вложил бы выигрыш в проценты ради увеличения дохода, а 43% сказали о том, что отдали бы деньги на благотворительность.

При этом доля желающих отдать выигрыш на благотворительность с 2006 года выросла в четыре раза - с 11% до 43%. Доля тех, кто хотел бы вложить деньги, увеличилась за 15 лет в три раза. В 2006 году такой ответ выбирали лишь 10%.

Чуть более половины опрошенных - 54% приобрели бы на выигрыш жилье, потратили бы его на образование или отдых. 25% вложили бы деньги при доходности не менее 30% в какое-либо дело. Вложением в банк с годовым доходом не менее 15% годовых готовы довольствоваться 38% участников опроса. 17% согласны на доход не менее 8% годовых.