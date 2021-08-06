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06.08.2021 18:14
Рубрика: Происшествия

Олег Леонов потребовал от МВД использовать данные о местоположении телефона при поиске людей

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт" Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"
Фото: Пресс-служба "ЛизаАлерт"

Олег Леонов, куратор проектов "ЛизаАлерт" и Центра поиска пропавших людей, обратился к министру МВД Владимиру Колокольцеву. Во время интервью Тине Канделаки в программе "Специальный гость" на телеканале RTVI Леонов рассказал о том, что МВД не пользуется законом о геолокации, который позволяет быстрее определять местоположение потерявшихся людей. Леонов предположил, что подчиненные Колокольцева просто не знают об этом законе.

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"Госдума приняла закон. 2 июля он вступил в силу. То есть прошло уже больше месяца. Но мы не видим случаев его применения. У меня вопрос к МВД, к министру Владимиру Колокольцеву: а вы знаете о том, что закон принят? У нас недавно в Орехово-Зуево пропал мужчина, 58 лет. У него с собой телефон. Мужчине, очевидно, плохо. Телефон звонит, трубку мужчина не берет. Это ровно тот самый случай, когда можно определить его местоположение по новому закону", - рассказал Олег Леонов.

По словам Леонова, потерявшегося в Орехово-Зуеве мужчину все же нашли живым, но в очень плохом состоянии. Он добавил, что поиски продолжались почти сутки, за это время полицейские могли бы оперативно получить данные о местоположении пропавшего. Но сотрудники не сделали этого, подчеркнул Леонов.

Подобные случаи происходят регулярно, добавил куратор проектов. Например, прямо сейчас в Рязанской области добровольцы пытаются найти двух женщин, которые потерялись. В своем обращении к министру МВД Владимиру Колокольцеву Олег Леонов напомнил, что закон принимали для того, чтобы спасать людей.

Изменения в закон "Об оперативно-розыскной деятельности" были внесены в июне текущего года. Согласно новым правилам, правоохранители могут оперативно получать информацию о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска. Прежде такие данные сотрудникам внутренних дел могли передать только по решению суда.

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