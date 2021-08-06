Опрос: Работать в отпуске собирается почти половина россиян

Почти половина россиян - 49 процентов - планируют работать в отпуске. Еще 41 процент гораздо более категоричен: они надеются совсем забыть о работе на отдыхе. Таковы итоги опроса социологического исследования сервиса "Зарплата.ру".

Как установил сервис, своевременно отвечать на письма и сообщения в мессенджерах, участвовать в онлайн-встречах и дистант-планерках вынуждены 49 процентов опрошенных, 29 процентов по инерции продолжат доделывать незаконченные дела - принимать тоже удаленное участие в решении рабочих вопросов. Однако, сами боятся "выпасть" из рабочего ритма и процесса и добровольно продолжат работать около 12 процентов участников опроса, 10 процентов намерены закрыть дела, незавершенные до отпуска, и не возвращаться к ним на отдыхе.

Еще 10 процентов хотели бы забыть о всех рабочих делах в отпуске, но не уверены, в том, что им удастся это сделать, или им дадут такую возможность на работе.