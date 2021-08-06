Опубликован список самых высокооплачиваемых звезд в Instagram

Португальский футболист Криштиану Роналду возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых знаменитостей в Instagram, большинство из них - музыкальные звезды, чаще всего - исполнители R&B и рэпа. Список опубликован порталом Hopper HQ.

Критерии оценки успеха - стоимость рекламных постов в аккаунтах знаменитостей. Тут арифметика простая: чем больше у тебя подписчиков, тем больше известные бренды платят за то, чтобы рассказать о своей продукции и услугах на твоих страницах.

Список возглавил Криштиану Роналду - у него 322 миллиона подписчиков, стоимость одного поста - 1 604 000 долларов.

Музыканты в топ-100 на этот раз начинаются с третьего места, которое досталось Ариане Гранде - 256 миллионов подписчиков и 1 510 000 долларов за пост.

В числе лидеров также Селена Гомес - 249 миллионов, 1 468 000 долларов за пост и пятое место. На восьмом месте - Бейонсе Ноулз (197 миллионов и 1 147 000 за пост), девятый - Джастин Бибер (187 миллионов и 1 112 000 за пост).

В двадцатку лучших также попали Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес и две шумные, провокационные рэперши: Ники Минаж и Майли Сайрус.

Замыкает топ-20 еще одна звезда танцполов - певица Деми Ловато.