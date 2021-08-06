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06.08.2021 12:57
Рубрика: Экономика

Открытие Россией границ увеличило спрос россиян на валюту

Текст: Анастасия Алексеевских
Россияне стали активнее покупать и продавать валюту, а также совершать платежи в инвалюте, банки зафиксировали рост соответствующих операций в первом полугодии 2021 года. Об этом "РГ" рассказали в ВТБ и Газпромбанке, которые входят в топ-10 крупнейших российских кредитных организаций по активам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крупнейший по оборотам брокер "БКС Мир инвестиций" фиксирует ту же тенденцию. По прогнозам банкиров и брокеров, тренд продолжится до конца года, в том числе благодаря расширению туристических направлений. Эксперты в целом согласны с такой оценкой.

Фото: iStock
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За первое полугодие 2021 года клиенты ВТБ стали активнее пользоваться цифровыми конверсионными сервисами в ВТБ Онлайн, безналичный оборот покупки и продаж валюты за этот период вырос на 22%, рассказали "РГ" в пресс-службе ВТБ. По словам официальных представителей кредитной организации, основная доля спроса, по-прежнему, приходится на доллар США, за ним следуют евро, швейцарские франки, британские фунты, китайские юани и японские йены.

В Газпромбанке за период в июне-июле 2021 года объём платежей в иностранной валюте увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 185%, количество операций выросло на 167%.

"Топ 3 категории трат сохраняются: одежда и обувь, отели и гостиницы, кафе, рестораны, бары, фаст-фуд, - отметили в пресс-службе Газпромбанка. - Объём и количество покупок по этим категориям выше показателей 2020 года".

Крупнейший по оборотам брокер "БКС Мир инвестиций" фиксирует тот же тренд. Руководитель департамента интернет-брокер "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов рассказал, что в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обороты (покупка и продажа) по валюте через приложение "БКС Мир инвестиций" выросли на 35%.

"Основная доля этого спроса - это пара рубль/доллар - более 90% оборота, за ним следуют евро, британский фунт и швейцарский франк", - уточнил Пимонов.

Открытие Россией границ уже способствует и будет способствовать росту транзакций по обмену валютами. Россия с 9 августа 2021 года открывает рейсы на курорты Египта. Сразу по пять рейсов в неделю будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. С этого же дня страна возобновит авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Ранее Россия открыла границы с Абхазией, Азербайджаном, Албанией, Арменией, Белоруссией, Болгарией, Великобританией, Венгрией, Венесуэлой, Грецией, Грузией, Иорданией, Исландией, Казахстаном, Кенией, Кипром, Кубой, Македонией, Мальдивами, Мексикой, Молдовой, ОАЭ, Оманом, Португалией, Сейшелами, Сербией, США, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Узбекистаном, Хорватией, Черногорией, Эфиопией и ЮАР.

Подробности читайте в ближайшем номере "РГ"

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