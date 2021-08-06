Первый город в мире объявил о запуске собственной криптовалюты

Власти американского города Майами объявили о запуске собственной криптовалюты, которая получила название MiamiCoin. С ее помощью будет финансироваться инфраструктурные проекты и другие городские программы.

Как сообщает ТАСС, 30% с каждой MiamiCoin будут поступать в городскую казну.

В июне законодательная ассамблея Сальвадора одобрила закон, позволяющий использовать биткоин в качестве легального платежного средства страны. Таким образом Сальвадор стал первой страной, одобрившей криптовалюту в качестве платежного средства.