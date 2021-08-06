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06.08.2021 13:17
Рубрика: Экономика

ПФР разъяснил порядок досрочной пенсии для родителей детей-инвалидов

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В семьях, воспитавших ребенка-инвалида до возраста восьми лет, один из родителей может выйти на пенсию досрочно. При этом не имеет значения, в каком возрасте ребенок был признан инвалидом и как долго им оставался, рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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В ведомстве уточнили, что мать ребенка-инвалида может выйти на пенсию в 50 лет, а отец - в 55 лет. При этом установлены ограничения по необходимому страховому стажу: для женщин не менее 15 лет, для мужчин - не менее 20 лет. Еще одним условием является необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов - в 2021 году оно составляет 21.

"На досрочную пенсию может выйти сначала мама, затем папа, при условии отказа матери от данного вида пенсии или ее перехода на другой вид. Например, мама выходит на досрочную пенсию в возрасте 50 лет, затем достигает общеустановленного пенсионного возраста, в то время как отец ребенка в возрасте 55 лет и старше еще не достиг общеустановленного пенсионного возраста. В таком случае он может воспользоваться правом выйти на досрочную пенсию", - пояснили в ПФР.

Опекуны инвалидов с детства также могут рассчитывать на досрочную пенсию. В этом случае пенсионный возраст уменьшается на год за каждые полтора года опеки (но не более чем на пять лет в общей сложности).

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