Обнаружена потенциально обитаемая планета, похожая на Землю

Европейская Южная обсерватория ESO сообщила об открытии каменистой землеподобной экзопланеты, которая находится в обитаемой зоне своей родительской звезды и, возможно, обладает атмосферой и жидкой водой.

Результаты исследования представлены в журнале Astronomy & Astrophysics, а краткий отчет опубликован на сайте ESO. Интригующую экзопланету открыла группа астрономов, работающая на Очень Большом телескопе (VLT) в Чили.

В своем исследовании она изучала планетную систему, центром которой является звезда L 98-59. Ученых она заинтересовала потому, что планеты этой системы по своим характеристикам похожи на планеты внутренней части нашей Солнечной системы.

Сообщается, что методом измерения лучевых скоростей удалось открыть сразу несколько любопытных объектов. Один из них - планета с массой вдвое меньше массы Венеры. Она оказалась самой легкой из всех планет указанной системы. Также были обнаружены "планета-океан" и похожая на землю планета, которая, вероятно, находится в "зоне обитаемости".

В астрономии ее также называют "зоной жизни" - это условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к земным, в частности, они будут способны поддерживать существование жидкой воды. Соответственно считается, что такие планеты обладают благоприятными для возникновения жизни условиями.

"Открытая планета, расположенная в зоне обитаемости, возможно, имеет атмосферу, которая способна защищать и поддерживать развитие жизни",- говорит соавтор работы астроном Мария Роса Запатеро Осорио, сотрудница Центра астробиологии в Мадриде.

Более того, данные телескопа VLT указывают на то, что в атмосферах или недрах трех открытых планет, возможно, имеется вода. Еще две обнаруженные планеты системы L 98-59, расположенные ближе остальных к своей звезде, вероятно, представляют собой засушливые миры. Ученые считают, что даже если там и имеется вода, то присутствует она в крайне малом количестве. А вот на третьей от звезды планете доля вода может составлять до 30 процентов ее массы. Кстати, именно ее авторы работы и называли "планета-океан".

Что касается планеты, похожей на Землю, то она поначалу "скрывалась" от наблюдений. Раньше ученые ее не замечали, и только недавно удалось установить, что она существует. Это космическое тело является пятой по счету планетой, если считать их расположение в порядке удаленности от звезды. Все признаки указывают на то, что на ее поверхности может существовать жидкая вода.

"Мы нашли признаки существования землеподобной планеты в зоне обитаемости этой планетной системы, - подтверждает ведущий автор исследования Оливье Деманжон, сотрудник Института астрофизики и космических исследований Университета Порту. - Исследования этой планетной системы предвосхищают будущее. Мы, человеческое общество, ищем землеподобные планеты с момента рождения астрономии. И вот теперь мы, наконец, подходим все ближе к регистрации землеподобной планеты в зоне обитаемости своей родительской звезды, планеты, атмосферу которой мы сможем исследовать".

Добавим, что для изучения планетной системы L 98-59 группа астрономов использовала специализированный спектрограф ESPRESSO, смонтированный на телескопе VLT. Он был разработан специально для поиска каменистых экзопланет. Ученые говорят, что получить важные данные помогла только исключительная точность и стабильность измерений, которые обеспечивает приемник ESPRESSO.