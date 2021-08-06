Правительство дополнительно выделит 46 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство РФ дополнительно выделит более 46 млрд рублей на специальные выплаты медикам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Об этом на заседании кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в рамках борьбы с коронавирусом врачи и медсестры по всей стране продолжают трудиться в непростых условиях. Медики помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках.

"Правительство будет и далее их поддерживать, - заверил Мишустин. - Направим свыше 46 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам".