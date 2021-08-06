Президент назвал наиболее пострадавшие от лесных пожаров регионы

Владимир Путин заявил, что особенно сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Якутии, Карелии, Красноярском крае, Иркутской и Тюменской областях. Он отметил, что пострадала и Челябинская область.

Сегодня президент посетил Челябинскую область, где на вертолете осмотрел районы, пострадавшие от пожаров. Отметим, что на юге региона с мая не было дождей. Это привело к сильной засухе и пожарам.

В аэропорту Магнитогорска президент провел совещание по борьбе с паводками и пожара.

"Мы сейчас на вертолете облетели, посмотрели несколько мест, где, к сожалению, тоже были пожары и, к сожалению, не обошлось без жертв", - рассказал Путин.

Президент отметил, что в целом власти научились оперативно реагировать на ЧС, но все-таки бывают сбои. "Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются" - сказал президент. Путин отметил, что нормативная база отработана, система административных действий тоже, но каждый раз события подобного рода достаточно уникальны. "Имею в виду, что в каждом регионе свои условия, требующие внимательного отношения к этим особенностям", - сказал Путин. Президент также добавил, что в связи с природными пожарами есть вопросы к организации лесного хозяйства.