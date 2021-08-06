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06.08.2021 11:48
Рубрика: Культура

Исследование забытого фрагмента объяснило прочность Стоунхенджа

Текст: Юлия Мякишева

Семья из Флориды около 40 лет владела образцом камня из Стоунхенджа. Фрагмент вернули в Великобританию, где его подробно изучили.

Фото: Урбан Андрей / ТАСС
Стоунхендж могут лишить статуса объекта Всемирного наследия

В 1797 в Стоунхендже упало три камня. В 1958 году было решено их поднять и укрепить, чтобы сделать памятник более понятным для туристов, а также защитить его элементы от людей, которые взбирались на объект. Древние камни просверлили и укрепили металлическими прутьями, которые скрыли кусками обычного камня, следы реставрации через несколько лет перестали быть заметны. Эта история и исследование опубликовано в в журнале PLOS One.

Компания, которая занималась бурением глыб получила разрешение оставить себе каменный цилиндр, который остался после проделывания отверстия, и доверила его хранение сотруднику Роберту Филлипсу. Так, часть Стоунхенджа в защитной капсуле находилась в его кабинете в Бейсингстоке. В 1976 году Филлипс ушел на пенсию и эмигрировал в США, где он несколько раз менял место жительства, и в итоге осел во Флориде. Ближе к своим девяноста годам мужчина захотел вернуть цилиндр в Великобританию. И тогда его сын Робин в 2015 году связался с исследователями и сообщил о семейной реликвии. Так, камень оказался на родине. Специальная экспертиза показала, что это действительно фрагмент глыб из Стоунхенджа.

Ученые исследовали биохимию образца. В результате они выяснили, что камни Стоунхенджа состоят из горных пород, которые содержат отложения, образовавшиеся в эпоху динозавров. Возраст других включений в породе вовсе составляет 1,6 миллиарда лет. На 99,7 процента фрагмент состоит из кварца. Это делает его более прочным, что, возможно, и заставило выбрать эту породу пять тысяч лет назад.

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