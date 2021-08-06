Псаки рассказала, пустят ли в США привитых российскими вакцинами граждан

Белый дом считает преждевременным говорить о том, будут ли принимать в США иностранцев, вакцинированных китайскими или российскими препаратами от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

По ее словам, процесс обсуждения этой инициативы продолжается. Когда решение будет принято, "мы предоставим всем более подробную информацию о том, чего им следует ожидать, что от них потребуется, что им необходимо", цитирует ТАСС Псаки.

Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривается комплекс мер, обязывающих всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными от COVID-19. При этом предполагается отменить все действующие сейчас ограничение на въезд в страну. Однако, как уточнил высокопоставленный представитель администрации США, решение вступит силу не в ближайшее время, так как именно в эти дни ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах заметно ухудшилась.