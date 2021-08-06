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06.08.2021 16:53
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по детсадам, льготной ипотеке и малообеспеченным

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин дал поручения по итогам прошедшего в июле заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля. Отказ от третьей смены в школах, доступность детских садов, поддержка малообеспеченных граждан, - самое главное из поручений президента.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Путин поручил до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития.

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Правительство должно регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку "в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", говорится в документе.

К 2023/2024 учебному году в РФ не должно остаться третьих смен в школах.

Президент распорядился до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детских садов.

Глава государства поставил задачу обеспечить рост численности населения РФ по итогам 2024 года.

С 2022 года должно начаться комплексное обновление общественного транспорта в России.

Путин поручил правительству привлечь россиян к модернизации первичного звена здравоохранения "для разрешения организационных и иных проблем, вызывающих недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи".

Правительство и ЦБ должны проработать льготную ипотеку на строительство частных домов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Президент поручил к концу 2023 года убрать свалки в городах-участниках проекта "Чистая страна".

Региональные власти должны ускориться с предоставлением заявок на получение бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.

Правительству необходимо согласовать целевые показатели развития сети LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог.

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