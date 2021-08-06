Путин дал поручения по детсадам, льготной ипотеке и малообеспеченным

Путин поручил до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития.
Правительство должно регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку "в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", говорится в документе.
К 2023/2024 учебному году в РФ не должно остаться третьих смен в школах.
Президент распорядился до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детских садов.
Глава государства поставил задачу обеспечить рост численности населения РФ по итогам 2024 года.
С 2022 года должно начаться комплексное обновление общественного транспорта в России.
Путин поручил правительству привлечь россиян к модернизации первичного звена здравоохранения "для разрешения организационных и иных проблем, вызывающих недовольство граждан доступностью и качеством медицинской помощи".
Правительство и ЦБ должны проработать льготную ипотеку на строительство частных домов.
Президент поручил к концу 2023 года убрать свалки в городах-участниках проекта "Чистая страна".
Региональные власти должны ускориться с предоставлением заявок на получение бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов.
Правительству необходимо согласовать целевые показатели развития сети LTE в малочисленных населенных пунктах и вдоль автомобильных дорог.