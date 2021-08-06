Путин дал поручения по поддержке малообеспеченных граждан

Владимир Путин поручил регулярно мониторить доходы малообеспеченных групп граждан и при необходимости оказывать им дополнительную поддержку. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того президент поручил утвердить до 1 октября единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года.