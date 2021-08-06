Путин поручил до 1 октября утвердить план по достижению целей развития РФ

Правительство России должно до 1 октября утвердить Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года. В него должны быть включены стратегические инициативы в сфере социально-экономического развития страны, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Такое поручение Владимир Путин дал по итогам прошедшего в июле заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Напомним, что на совещании премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития РФ.