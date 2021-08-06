Путин поручил обеспечить 100% доступности дошкольного образования для детей до 3 лет

До 2023 года дошкольное образование должно стать доступным для всех детей до трех лет. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее на совещании Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет.

В этом это же перечне поручений указано, что к 2023 - 2024 учебному году в России не должно остаться третьих смен в школах.