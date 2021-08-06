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Текст:   Айсель Герейханова 
16:12 06.08.2021

Путин поручил обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки частных домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 декабря обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Фото: ТАСС
Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

В нем отмечается, что необходимо предусмотреть разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых проектов индивидуальных жилых домов. Ранее эта тема поднималась на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Запустить ипотеку для строительства частных домов до конца года главе государства пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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