Путин поручил обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки частных домов

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 декабря обеспечить возможность выдачи льготной ипотеки для покупки и строительства частных жилых домов. Документ опубликован на сайте Кремля.

В нем отмечается, что необходимо предусмотреть разработку банковского ипотечного продукта при использовании типовых проектов индивидуальных жилых домов. Ранее эта тема поднималась на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Запустить ипотеку для строительства частных домов до конца года главе государства пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин.