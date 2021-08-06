Путин предложил подумать о необходимости запаса готовых домокомплектов на случай ЧС

Владимир Путин предложил обсудить необходимость запаса готовых домокомплектов для борьбы с последствиями стихийных бедствий. В пятницу, 6 августа президент провел совещание в Магнитогорске о ситуации с пожарами и паводками в регионах РФ.

"У нас сейчас строительный комплекс достаточно развит, и достаточно быстро можно возводить жилье в соответствии с потребностями и условиями того или иного региона. Но если вы считаете, что какой-то запас нужен, то, наверное, может быть", - отметил Путин в ходе совещания.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что министерство уже работает в этом направлении. По его словам, примерно 12 тысяч домов в России ежегодно у нас смывает и 13 тысяч горит. "Опыт Иркутска показывает, что желательно было бы сразу после принятия решения приступать к работе и иметь домокомплекты. Мы готовы проработать этот механизм", - сказал глава Минстроя.