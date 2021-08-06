Путин прокомментировал выступление россиян на Олимпиаде без флага и гимна

Президент России Владимир Путин заявил, что решение CAS лишить РФ флага и гимна на Играх в Токио имеет политическую окраску.

"Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску", - сказал он на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. Путин подчеркнул, что обычно вина за допинг касается конкретного спортсмена или его тренера, а не всей сборной.

Президент также отметил, что музыка Петра Чайковского, которая звучит вместо гимна во время награждения российских олимпийцев в Токио, позволит миру лучше узнать русскую классику. "Пускай в мире знакомятся с российской классикой", - сказал он.

Путин при этом подчеркнул, что российские атлеты своими выступлениями "самым наилучшим образом доказывают, что все попытки политизировать спорт бессмысленны".

"Что касается будущего, то ограничения действуют до конца 2022 года. Думаю, что с этого момента пройдут потуги как-то ограничивать, ущипнуть Россию в спортивной сфере", - считает российский президент.

Именно тогда Россия сможет ставить вопрос о проведении крупнейших международных соревнований.