Дорожный ремонт на Садовом кольце завершен

Полностью завершен ремонт дорожного полотна на Садовом кольце. Заменили асфальтобетонное покрытие на 30 участках магистрали общей площадью более 540 тыс. кв. метров. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Отремонтировано покрытие на Крымском мосту, в Таганском тоннеле, на Самотечной эстакаде, на Смоленском и Зубовском бульваре и других.

Как приводят словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, ежегодно в рамках подготовки к зиме в городе ведется ремонт дорог, в этом году будет отремонтировано в общей сложности порядка 23 млн квадратных метров асфальтовых покрытий. "Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", - сказал Петр Бирюков.