Экс-глава Железнодорожного получил девять лет колонии за взятки

Осудили высокопоставленного чиновника и бизнесмена вот за что. В 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова "в качестве незаконного вознаграждения" нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры в городе Железнодорожном общей стоимостью более 80 млн рублей. Так главу города отблагодарили за принятые Жирковым решения в пользу застройщика - АО "Мостроймеханизация-5". Тот построил жилой квартал.
- Незаконная передача имущества с целью ее сокрытия была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил подручный Жиркова - Сергей Хвостов, являвшийся генеральным директором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости, - уточняют в СК.
Сергея Хвостовая обвинили в посредничестве во взятке, но он скончался еще до возбуждения дела.
Но его родня попросила дело не прекращать, так как была уверена в его невиновности. Закон это позволяет.
- Учитывая позицию его близких родственников, настаивавших на продолжении в отношении умершего производства по уголовному делу, что отвечает нормам уголовно-процессуального законодательства, расследование в отношении него было продолжено, после чего все материалы были переданы для их рассмотрения по существу в суд. По результатам оценки доказательств, представленных СК России, Хвостов также признан виновным, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, - рассказали в Следственном комитете.