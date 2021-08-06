Экс-глава Железнодорожного получил девять лет колонии за взятки

На девять лет отправится в колонию строгого режима бывший глава подмосковного города Железнодорожный Евгений Жирков. Такой приговор огласил суд. Это означает, что все доказательства, которые собрали следователи СК, признаны судом достаточными для обвинительного приговора. Кроме бывшего главы подмосковного города, семь лет в такой же колонии строгого режима получил акционер АО "Мостроймеханизация-5" Обид Ясинов. Статьи у обоих - "взяточные". Соответственно дача и получение взятки.

Осудили высокопоставленного чиновника и бизнесмена вот за что. В 2014-2015 годах Жирков получил от Ясинова "в качестве незаконного вознаграждения" нежилые помещения площадью более 1 тыс. кв. м и две квартиры в городе Железнодорожном общей стоимостью более 80 млн рублей. Так главу города отблагодарили за принятые Жирковым решения в пользу застройщика - АО "Мостроймеханизация-5". Тот построил жилой квартал.

- Незаконная передача имущества с целью ее сокрытия была замаскирована под многочисленные финансово-хозяйственные операции и сделки между организациями, подконтрольными фигурантам. Посредником выступил подручный Жиркова - Сергей Хвостов, являвшийся генеральным директором ООО "Брит", на которое впоследствии были оформлены права на объекты недвижимости, - уточняют в СК.

Сергея Хвостовая обвинили в посредничестве во взятке, но он скончался еще до возбуждения дела.

Но его родня попросила дело не прекращать, так как была уверена в его невиновности. Закон это позволяет.

- Учитывая позицию его близких родственников, настаивавших на продолжении в отношении умершего производства по уголовному делу, что отвечает нормам уголовно-процессуального законодательства, расследование в отношении него было продолжено, после чего все материалы были переданы для их рассмотрения по существу в суд. По результатам оценки доказательств, представленных СК России, Хвостов также признан виновным, уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, - рассказали в Следственном комитете.