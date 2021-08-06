Главарь столичной ОПГ в 1990-х годах получил почти 25 лет тюрьмы

Мосгорсуд в пятницу на основании вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил Сергея Захарова к 24 годам и 11 месяцам колонии строго режима. Он признан виновным в умышленном убийстве двоих лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы и незаконном обороте оружия. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда.

При этом суд освободил Захарова от наказания по обвинению в незаконном обороте оружия по двум эпизодам в связи с истечением срока давности. Кроме того, он оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств и еще одном убийстве.

Вердиктом присяжных установлено, что в 1990-е годы Сергей Захаров создал и возглавил вооруженную банду. В сентябре 1995 года он дал указание членам преступной группы следить за активным участником Таганской ОПГ, а затем убить его. За совершенное убийство исполнители получили от Захарова по 2,5 тысячи долларов.

В начале 1996 года Захаров принял решение об убийстве бывшего члена банды, который дал показания сотрудникам правоохранительных органов. Для этого он привлек своих "подчиненных", передал им огнестрельное оружие и сообщил информацию о месте жительства потерпевшего. За совершенное убийство исполнители преступления получили от Захарова 12 тысяч долларов.