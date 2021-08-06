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06.08.2021 10:45
Рубрика: Происшествия

На орловского инспектора ДПС завели дело о взятке

Текст: Анна Скрипка (Орел)

Орловский инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела о взятке. Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники подразделения собственной безопасности узнали о том, что полицейский получил 30 тысяч рублей.

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Взамен он пообещал, что нарушитель правил дорожного движения избежит за это ответственности. Руководством УМВД России по Орловской области после этого назначена служебная проверка. Если вина инспектора будет доказана, то его уволят из правоохранительных органов, и он понесет ответственность за преступление.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел ЦФО Орловская область ЦФО Борьба с коррупцией Преступления правоохранителей

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