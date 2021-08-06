На орловского инспектора ДПС завели дело о взятке

Орловский инспектор ДПС стал фигурантом уголовного дела о взятке. Как сообщили в региональном УМВД, сотрудники подразделения собственной безопасности узнали о том, что полицейский получил 30 тысяч рублей.

Взамен он пообещал, что нарушитель правил дорожного движения избежит за это ответственности. Руководством УМВД России по Орловской области после этого назначена служебная проверка. Если вина инспектора будет доказана, то его уволят из правоохранительных органов, и он понесет ответственность за преступление.

Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.