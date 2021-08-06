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Рубрика: Происшествия

Пьяных туляков, уплывших по Оке на матрасах, спасла полиция

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области трое молодых людей устроили ночной сплав по Оке на надувных матрасах. Лишь под утро их нашла полиция за 15 километров от места старта, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: iStock
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Всю ночь полиция, МЧС и волонтеры искали троих парней, решивших проплыть на надувных матрасах по Оке около 40 километров из Арсеньевского района до города Белев. Они отплыли примерно в 18 часов накануне и лишь к 5 часам утра 6 августа их обнаружили промокшими и замерзшими.

Компания молодых людей отдыхала на берегу реки. Трое парней решились на экстремальный сплав, четвертый отправился в Белев на машине, где должен был их встретить. Когда ребята, отправившиеся на надувных матрасах по реке, перестали выходить на связь, их друзья забеспокоились. Около 22 часов они обратились в Арсеньевское отделение полиции о пропаже троих жителей деревни Большие Голубочки в возрасте от 17 до 21 года.

Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, на поиски был поднят весь личный состав региональной полиции, а также Белева и Арсеньево. В поисках участвовали сотрудники МЧС и волонтеры. Берега Оки обследовали, как с воды - на моторке, так и прочесывали по суше, на рассвете в воздух был поднят квадрокоптер. У рыбака, удившего в месте впадения реки Иста в Оку, узнали, что мимо него проплывала группа парней без одежды на надувных матрасах.

Молодых людей нашли на берегу около деревни Федяшево Белевского района. По реке они проплыли больше 15 километров. По их словам, мобильный телефон упал в воду, и связаться с друзьями они не могли. А, когда пошел дождь, замерзли и решили спрятаться от непогоды на берегу. Так укрывшимися матрасами их и обнаружили. Решение совершить столь экстремальный сплав они объяснили алкогольным опьянением.

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