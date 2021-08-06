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06.08.2021 18:28
Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем возбуждено дело о развалившейся после ремонта дороге

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий при приемке работ по ремонту автодороги.

Внимание следователей СК РФ привлекла дорога от деревни Шепелево Ярославского района. В региональном следственном управлении рассказали, что ремонт участка автодороги Карабиха - Введенье протяженностью 6,6 километра был завершен в сентябре 2020 года по целевой программе "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области". Заказчик и подрядчик подписали акт приемки объекта, а уже в мае следующего года новая дорога дорога от деревни Шепелево покрылась мелкими ямами, там появились ухабы и продавливания грунта.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Наличие повреждений дорожного полотна свидетельствует о том, что ремонт был выполнен ненадлежащим образом, - пояснила официальный представитель следственного управления СК РФ по Ярославской области Ольга Варнакова.  

По итогам следственной проверки, организованной по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта рассказывают, что в августе - сентябре прошлого года на названном участке выполнялись холодная регенерация покрытия и основания, укрепление обочин, установка знаков и сигнальных столбиков. Работы стоили около 40 миллионов рублей. Однако столбики, по словам жителей, вскоре оказались демонтированы, а весной вместе со снегом "растаяла" и сама дорога, которая стала похожа на  типичную сельскую грунтовку.

По словам "фронтовиков", в конце июля зампредседателя областного правительства Виктор Неженец проинформировал общественников, что зимой "фактическая глубина промерзания грунта превысила расчетную более чем на 20 процентов", что привело к переувлажнению земляного полотна и образованию пучин. На вспученных участках выполнена "выборка основания и засыпка инертными материалами". Что касается сигнальных столбиков, то их, оказывается, просто убирали на зиму для сохранности.

В региональном СУСК пояснили, что в рамках уголовного дела следователи подробно изучат обстоятельства и причины произошедшего. Будет также дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

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