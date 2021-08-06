Под Тверью на людей обрушилось крыльцо магазина

В Тверской области организована доследственная проверка по факту гибели одного человека и травмировании второго при обрушении крыльца магазина.

ЧП произошло в Торжке. По информации следователей, у торговой точки произошло обрушение части крыльца, в результате чего пострадал один рабочий и один погиб. Пострадавший госпитализирован.

- По данному факту Торжокский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку и выезд на место происшествия, - сообщила официальный представитель СУ СК РФ региону Валерия Павлова.

Она добавила, что на месте работают следователи и криминалисты Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД, устанавливаются обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего.