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06.08.2021 09:28
Рубрика: Происшествия

СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа

Текст: Иван Егоров
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых, сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. По поручению прокурора области Сергея Забатурина на месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев. По словам Григорьевой, в ходе проверки Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства побега, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

Фото: seb_ra / istock
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В свою очередь, официальный представитель Подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что побег был совершен около 4 утра через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС - предположительно, гаечного ключа. По ее данным, пятеро подследственных открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи.

Как отметила Врадий, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным СК, среди сбежавших - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. ИВС в Истре находится при отделе полиции, по ночам там остаются дежурные полицейские.

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