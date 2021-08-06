СК: Пять человек сбежали из ИВС, предположительно, при помощи гаечного ключа

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра пяти подсудимых, сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева. По поручению прокурора области Сергея Забатурина на месте происшествия находится истринский городской прокурор Михаил Рузляев. По словам Григорьевой, в ходе проверки Истринская городская прокуратура установит причины и обстоятельства побега, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

В свою очередь, официальный представитель Подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что побег был совершен около 4 утра через спецприемник, с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС - предположительно, гаечного ключа. По ее данным, пятеро подследственных открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи.

Как отметила Врадий, на месте происшествия работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным СК, среди сбежавших - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. ИВС в Истре находится при отделе полиции, по ночам там остаются дежурные полицейские.