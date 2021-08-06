Работников истринского ИВС, откуда сбежали заключенные, ждет проверка

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о проведении служебной проверки, которую назначило руководство полицейского главка. Устанавливаются обстоятельства побега заключенных из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра. В том числе будет дана оценка действиям сотрудников полиции. В случае установления вины правоохранителей, они понесут наказание в установленном законом порядке.

Личный состав органов внутренних дел Московской области ориентирован на розыск по приметам лиц, совершивших побег.

Приметы сбежавших преступников:

Мавриди Александр, 1971 года рождения, заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ;

Грозаву Денис, 1985 года рождения, заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ;

Тетеря Николай, 1987 года рождения, уроженец Молдавии, заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ;

Цуркану Иван, 1986 года рождения, уроженец Молдавии, заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ;

Бутнару Александр, 1991 года рождения, уроженец Молдавии, заключен под стражу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.