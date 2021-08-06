Самому старшему пользователю электронной медкарты в Москве 102 года

Электронная медицинская карта стала доступна москвичам в начале прошлого года. За это время ее преимущества оценили пользователи всех возрастов. На сегодня средний возраст пользователя электронной медкарты - 43 года, а самому старшему - 102 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития: "Это, безусловно, не может не радовать - для нас это отличный показатель. Мы видим, что цифровой сервис популярен среди всех возрастов и им пользуются не только молодые москвичи. Для жителей столицы это, прежде всего, максимально удобный способ доступа к своим медицинским данным, отсутствие необходимости дополнительного визита в поликлинику и экономия времени".

В электронной медицинской карте пациентам доступны протоколы осмотров врачей, результаты тестов на COVID-19 и других лабораторных исследований, результаты инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорографии и т.д.), включая доступ к изображениям снимков, выписки из стационаров, история вакцинаций взрослых и детей, информация о выписанных действующих рецептах, больничных листах и данных о вызовах скорой помощи. Также в электронную медкарту можно загружать медицинские документы, вносить сведения о личном и семейном анамнезе. Кроме того, пользователи имеют возможность выгружать документы из медкарты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

С помощью электронной медкарты можно отслеживать ключевые показатели своего здоровья. Удобная функция настройки синхронизации данных мобильного приложения "ЕМИАС.ИНФО" с приложениями AppleHealth и GoogleFit позволяет в автоматическом режиме собирать и передавать жизненно важные показатели организма (данные о температуре тела, артериальном давлении, пульсе, уровне кислорода и сахара в крови) в "Дневник здоровья" электронной медкарты. Для того, чтобы настроить отправку данных пациента, необходимо зайти в раздел "Прочее" в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" и, кликнув на кнопку "Отправка данных", выбрать свой полис и показатели, которые будут отправляться при каждом входе в приложение. Перед настройкой необходимо проверить, что вы предоставили доступ приложению "ЕМИАС.ИНФО" к данным AppleHealth или GoogleFit. Также показатели своего здоровья пользователи могут вносить в медкарту и вручную.

Доступ к сервису предоставляется автоматически москвичам с полной учетной записью на mos.ru. Также без дополнительных условий эти пользователи получают доступ к медкартам несовершеннолетних детей (в том числе подопечных), если в личном кабинете подтверждены сведения о них. Для открытия просмотра сведений медкарты следует просто перейти по ссылке.

Пользователям со стандартной учетной записью на mos.ru для получения доступа к своей медкарте или медкарте ребенка необходимо воспользоваться сервисом "Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте" и дождаться, пока данные пройдут проверку. На это может уйти до пяти рабочих дней.

Москвичи, у которых нет полного аккаунта на mos.ru, могут повысить статус учетной записи через подтвержденный аккаунт на портале gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. Для этого при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID". Полную учетную запись открывают также в любом центре госуслуг "Мои документы".

Электронная медицинская карта - часть единой цифровой платформы здравоохранения, действующей в столице. Ее разработали и развивают комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Платформа предоставляет различные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество проводимых исследований и лечения.