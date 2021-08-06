Сбежавших из ИВС в Подмосковье ищут в разных регионах

Следы сбежавших заключенных из ИВС в подмосковной Истре обрываются на видео с камеры наружного наблюдения одного из домов.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сейчас проверяются видео с камер на железнодорожном вокзале в Истре, однако там сбежавшие не были обнаружены. По данным другого источника агентства, сбежавших подсудимых ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. Зона поиска может быть расширена.

Пятеро находившихся в изоляторе временного содержания в Истре подсудимых совершили побег в пятницу около 4 утра. По данным СК, им удалось это сделать с помощью гаечного ключа, которым они открутили болты в окошке для передачи пищи в двери камеры.