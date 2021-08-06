СК задержал двух сотрудников ИВС после побега подсудимых

Следователем 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре. Об этом сообщила официальный представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По ее словам, сотрудники ИВС подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек.

Перед этим источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что у беглецов были сообщники на свободе. Они помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, и из Истры.