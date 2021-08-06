Светлана Разворотнева наладит работу Московской торгово-промышленной палаты в сфере ЖКХ

Советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева возглавила комитет Московской торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства. Она будет развивать инициативы по совершенствованию работы палаты с профессиональными сообществами из сферы ЖКХ.

Кандидатуру Разворотневой предложил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. "Светлана Разворотнева - известный эксперт с большим опытом участия в совершенствовании системы российского ЖКХ со стороны гражданского общества. Её приход поможет перезапустить работу МТПП с предпринимательским сообществом", - подчеркнул он.

В свою очередь, Разворотнева очертила основные задачи в своем новом статусе. "Медиация отношений граждан и представителей сферы ЖКХ, решение вопросов о лицензировании эксплуатирующих организаций, финансирования и поощрения лучших, профессиональная подготовка сотрудников отрасли и повышение её престижа - наши общие задачи и мы будем добиваться их решения", - сказала она.

Предполагается, что новый председатель Комитета Московской ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ займется вопросами гражданского контроля за работой жилищно-коммунального комплекса, подключится к программе дополнительного образования для управляющих компаний в рамках РУДН. Также Разворотнева примет участие в разработке инициатив для защиты интересов бизнеса в сфере ЖКХ.

Комитет по предпринимательству в сфере ЖКХ был создан 5 февраля 2014 года. Его основная функция - стимулировать процессы конкуренции, поддерживать исполнительную власть в реализации программ модернизации и управления жилищным фондом. Помимо этого, комитет призван помочь в вопросе повышения энергоэффективности и энергосбережения в жилищном хозяйстве Москвы.