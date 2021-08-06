Территории 375 образовательных учреждений благоустроят в Москве

В этом году запланировано привести в порядок 375 образовательных учреждений, расположенных в разных округах города. Подробности рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Общая площадь работ превышает 400 га. В рамках благоустройства заменят более 1,2 тысячи детских площадок. Преобразования ждут и спортивные площадки. Так, приведут в порядок более 80 футбольных, 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных площадок.

"Обновим почти 110 площадок воркаута, - рассказал Бирюков. - В общей сложности будут отремонтированы и проложены более 490 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек". Территории сделают более светлыми, установив более 1,5 тысячи новых фонарей с энергоэффективными светильниками.

Особое внимание уделят озеленению территорий, это одна из причин, почему работы проводиться будут и осенью. Запланировано высадить более 600 деревьев и почти 52 тысячи кустарников, обустроят более 650 тысяч квадратных метров газона и свыше 9 тысяч квадратных метров цветников.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что все работы по благоустройству возле образовательных учреждений планируется завершить в третьем квартале этого года.