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06.08.2021 16:24
Рубрика: Общество

Тверские врачи спасли 16-летнюю пациентку с критическим поражением легких

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери врачи областной клинической больницы спасли 16-летнюю девушку с критическим поражением легких.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Согласно сообщению на странице "ОКБ Тверь" в соцсети, 16-летняя девушка находилась в реанимации областной детской больницы с критическим поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Состояние пациентки было настолько тяжелым, что перевезти ее в областную больницу, где есть возможность применить технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации, было невозможно.

Поэтому специалисты приняли решение о подключении девушки к ЭКМО в реанимации детской больницы.

"Незамедлительно мультипрофильная бригада врачей из ОКБ прибыла на место. Подключение прошло без осложнений, процедура ЭКМО была начата, состояние пациентки стабилизировалось, что позволило перевезти ее в ОКБ, не прекращая процедуру", - рассказали в ОКБ.

В клинике пояснили, что подобные транспортировки в РФ носят единичный характер и выполняются силами крупных федеральных клиник, в одном ряду с которыми стоит областная клиническая больница Твери.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Пандемия коронавируса COVID-19

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