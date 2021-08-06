Тверские врачи спасли 16-летнюю пациентку с критическим поражением легких

В Твери врачи областной клинической больницы спасли 16-летнюю девушку с критическим поражением легких.

Согласно сообщению на странице "ОКБ Тверь" в соцсети, 16-летняя девушка находилась в реанимации областной детской больницы с критическим поражением легких на фоне коронавирусной инфекции. Состояние пациентки было настолько тяжелым, что перевезти ее в областную больницу, где есть возможность применить технологию экстракорпоральной мембранной оксигенации, было невозможно.

Поэтому специалисты приняли решение о подключении девушки к ЭКМО в реанимации детской больницы.

"Незамедлительно мультипрофильная бригада врачей из ОКБ прибыла на место. Подключение прошло без осложнений, процедура ЭКМО была начата, состояние пациентки стабилизировалось, что позволило перевезти ее в ОКБ, не прекращая процедуру", - рассказали в ОКБ.

В клинике пояснили, что подобные транспортировки в РФ носят единичный характер и выполняются силами крупных федеральных клиник, в одном ряду с которыми стоит областная клиническая больница Твери.