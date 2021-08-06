В Белгороде присяжные оправдали убившую парализованного мужа женщину

Коллегия присяжных заседателей единодушно вынесла оправдательный вердикт белгородке, задушившей парализованного мужа. Слушание дела идет в Белгородском облсуде, и, как напомнили в его пресс-службе, преступление произошло в ноябре 2019 года.

В ходе предварительного следствия было установлено, что много лет супружеская пара жила благополучно. Более 20 лет назад муж перенес инсульт, после которого у него парализовало левую часть тела, и все это время супруга - медсестра по профессии - ухаживала за ним.

Однако осенью позапрошлого года мужчине стало гораздо хуже. Он не мог ни передвигаться, ни принимать пищу. Жена продолжала ухаживать за супругом, он же стал раздражительным и вымещал свою злость на ней.

В ноябре 2019 года стало известно о смерти мужчины, как выяснилось жена сама его задушила. Коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт, оправдав женщину "за отсутствием события преступления". Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без присяжных заседателей.